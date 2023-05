Gießerei- und Recycling-Zentrum in Neuss Gröhe im Gespräch bei Speira zu Aluminiumzukunft

Im Gespräch mit Speira-Geschäftsführer Volker Backs ging es um die Pläne, den Standort zu einem starken Gießerei- und Recyclingzentrum weiterzuentwickeln. Volker Backs erläuterte ein laufendes Investitionsprogramm von mehr als 30 Millionen Euro in die Recyclingkapazitäten im „Rheinwerk“. Ein weiterer Baustein bei der Beschleunigung des Umbaus sei der Erwerb der Real Alloy Europa mit etwa 500 Mitarbeitern, durch den eine Recyclingkapazität von jährlich 350.000 Tonnen dazugewonnen werde. Hermann Gröhe zeigte sich „sehr erfreut darüber, dass Speira auch nach der schmerzhaften Entscheidung, die Aluminiumhütte in Neuss aufgrund der hohen Energiepreise vollständig herunterzufahren, an eine gute Zukunft der Aluminiumindustrie in unserer Heimat glaubt und in diese Zukunft sowie in die entsprechenden Arbeitsplätze investiert“. Die Schließung der Aluminiumhütte bleibe „gleichwohl ein Alarmsignal, da wir damit allen politischen Erklärungen zum Trotz bei den Grundstoffen immer abhängiger von Ländern wie China werden“.