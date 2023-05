NRW-Innenminister Herbert Reul Hetzrede in Neuss zeigt Einflussnahme vor Türkei-Wahl

Wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl in der Türkei warnt NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) vor verbotener Einflussnahme. Als Beispiel dafür, dass die Regierung Erdogan versuche, Druck auf türkischstämmige Wahlberechtigte in Deutschland auszuüben, nennt Reul auch die Hetzrede in einem Verein bei der Yunus-Emre-Moschee an der Further Straße in Neuss.