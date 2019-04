Herbert Kühn aus Neuss : Der Dorfchronist mit der Kamera

Foto: Herbert Kühn 8 Bilder Herbert Kühn fotografiert den Neusser Stadtteil Weckhoven.

Weckhoven Früh morgens zieht es den Hobbyfotografen Herbert Kühn mit der Kamera durch seinen Stadtteil Weckhoven. In Bildern hält der pensionierte Postbote und passionierte Angler und Taucher fest, wie die Natur erwacht.

Herbert Kühn ist ein geduldiger Mensch. Vier bis fünf Stunden sitze er manchmal an einem Fleck, bevor er ein Tier – zum Beispiel einen Zaunkönig oder ein Rotkehlchen – optimal vor die Linse bekommt, erzählt der 71-jährige Hobbyfotograf beim Streifzug durch seinen Heimat-Stadtteil. „Ich liebe es, draußen zu sein, vor allem im Frühjahr, wenn die Natur erwacht“, sagt Kühn.

Nur er und seine Kamera: Besonders Natur-Aufnahmen haben es ihm angetan. Foto: Andreas Woitschützke

Morgens um 4 Uhr setzt er sich dann entweder mit der Angelrute oder mit der Kamera an die Erft und beobachtet die Natur. „Pure Entspannung“ sei das. Eines seiner Lieblingsmotive: die Erprather Mühle in Weckhoven, wo der Gillbach in die Erft fließt und heute die Firma Brata Paniermehl und Panaden herstellt. Auf einem Spaziergang an der Erft entlang entdeckt er Vögel, Insekten, Blüten und Bäume. „Insekten mit der Kamera einzufangen ist schwierig“, gesteht Kühn, und zeigt die Nahaufnahme einer Hummel mit Blütenstaub. „Man braucht eben Geduld.“

Herbert Kühns Lieblingsmotiv ist die Erprather Mühle. Foto: Herbert Kühn

Info Der Hobby-Fotograf im Steckbrief Name Herbert Kühn Alter 71 Verheiratet Mit seiner Frau

Helga Beruf Pensionierter Postbote

Häufig zieht es ihn auch mit seiner Kamera zum Kinderbauernhof oder zum Golfplatz Hummelbachaue, wo er im Winter den unberührten Schnee in Bildern festhält.

Seinen Stadtteil und die Natur drum herum kennt und liebt Herbert Kühn sein Leben lang. Ab und zu aber zieht es den Rheinländer in die Berge und an die See – immer mit der Kamera im Gepäck. Seit er 1978 gemeinsam mit Theo Jansen, dem Vater des Neusser SPD-Fraktionsvorsitzenden Arno Jansen, den Tauchschein gemacht hat, fliegt er mehrmals pro Jahr in Tauchgebiete weltweit; Mexiko, Sri Lanka, Venezuela, Cuba und Ägypten, zählt er auf. Rund 800 Tauchgänge habe er seitdem absolviert; gerade erst sei er von seiner insgesamt 41. Ägyptenreise zurückgekehrt.

Auch Herbert Kühns erste Aufnahmen entstanden unter Wasser. „Wir konnten nur drei Minuten filmen – dann war die Kassette der Unterwasserkamera voll“, erinnert sich Kühn. Zum 40. Geburtstag schenkte ihm seine Frau Helga eine Spiegelreflexkamera. „Seitdem bin ich süchtig“, gesteht er. Gelernt habe er die Fotografie ausschließlich aus Büchern und durch Ausprobieren; einen Kursus habe er nie besucht.

Gelegentlich reicht er Naturaufnahmen bei Fotowettbewerben des Rhein-Kreises ein – mit Erfolg. Sein Bild „Morgenstimmung an der Erft“ wurde als eines von zwölf Motiven für den Fotokalender „Heimatbilder 2019“ ausgesucht. Vermarkten oder ausstellen möchte Kühn seine Kunstwerke aber nicht. Zu Weihnachten verschenkt er 20 Fotokalender an Freunde und Verwandte, in den er seine schönsten Aufnahmen des Jahres klebt.