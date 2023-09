Wüst als Festredner beim Bürgerschützenverein Neuss „Zusammenhalt schützt uns davor, wenn es kälter wird"

Der amtierende Schützenkönig Christoph Heusgen, Vorsitzender der Münchener Sicherheitskonferenz und von Wüst als „Weltbürger und rheinischer Patriot“ gelobt, sprach in diesem Zusammenhang von "Gemeinsamkeit wahren". So stellten sich Wüst, Heusgen und Schützenpräsident Martin Flecken demonstrativ zwischen die Jungen und Mädchen der Leoschule, die mit ihrer Kinderparade dem Festakt eine fröhliche Note gaben. Die Begeisterung der Kinder war echt und brachte Heusgen, von einem Neunjährigen befragt, zur Aussage: „Man muss Neuss im Herzen tragen, um Schützenkönig zu sein.“ Wie sehr die mehr als 7000 Schützen und ihr Schützenfest das Leben der Neusser bestimmen, machte Wüst, selbst Schützenbruder in Rhede, mit einem Hinweis auf Angela Merkel deutlich. Selbst Merkel sei stets bewusst gewesen, dass sie ihren Berater Heusgen zum Schützenfest „nach Neuss ausleihen muss". Ehrenamt, Miteinander statt Vereinsamung, Hilfe für Vereine - das waren Wüsts Stichworte in seiner Rede, die durchaus politisch war und die soziale Verantwortung betonte. Und indirekt sprach er auch die in Neuss heftig diskutierte Frauenfrage im Bürgerschützenverein an: "die noch im Hintergrund wirken". Bürgermeister Reiner Breuer (SPD) war da deutlicher. Aber auch er teilt die Feststellung aus dem Sketch der Kabarettisten: „Es könnt nicht schöner sein." Beim Kirmes-Kirmes-Lied rissen dann alle, auch Wüst, die Hände zum Himmel.