Hellersbergstraße in Neuss : Impfzentrum ab sofort an neuem Standort

Freude bei den Verantwortlichen (v.l.): Horst Weiner, Hans-Jürgen Petrauschke, Barbara Edelhagen, Ines Manolias und Raphael Hermanski. Foto: Dieter Staniek

Neuss Das Impfzentrum des Rhein-Kreises ist umgezogen. Es befindet sich jetzt an der Hellersbergstraße in Neuss. Was sind die Vorteile des neuen Standorts?

Das Impfzentrum des Rhein-Kreises Neuss im Bürogebäude an der Hellersbergstraße 2-4 in Neuss ist gestartet. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke erklärte bei der Eröffnung: „Mit dem Umzug vom Hammfelddamm an diesen neuen Standort haben wir nun eine gute Anlaufstelle für alle geschaffen, die die erste, zweite, dritte oder auch vierte Impfung benötigen. Ich bin froh, dass wir den Betrieb unseres Impfzentrums ohne Unterbrechung aufrechterhalten und mit unserem Impfangebot möglichst viele Menschen erreichen können.“ Jeder solle die Möglichkeit zur Impfung nutzen, um sich selbst und andere zu schützen.

Ende vergangenen Jahres hatte der Rhein-Kreis aufgrund der wieder verschärften Corona-Lage kurzfristig das Impfzentrum in der Sporthalle seines Berufsbildungszentrums Hammfeld in Neuss reaktiviert. Diese Halle steht in Kürze wieder dem Schul- und Vereinssport zur Verfügung. Das teilt der Kreis mit.

Die Gebäudewirtschaft und die IT-Abteilung der Kreisverwaltung hatten das neue Impfzentrum zusammen mit der Koordinierenden Covid-Impfeinheit (KoCI) eingerichtet. Harald Vieten, Dezernent des Rhein-Kreises für den IT-Bereich und die Gebäudewirtschaft, berichtet, dass die Räumlichkeiten im ehemaligen Toshiba-Bürogebäude innerhalb von kurzer Zeit in ein Impfzentrum umgewandelt wurden: „Neue Elektroinstallationen und der Aufbau eines geschützten Kreisnetzes waren erforderlich ebenso wie die Einrichtung von Impfkabinen und eines Bereichs für die Impfstoffaufbereitung.“

Auf 1120 Quadratmetern sind sechs Impfstraßen entstanden mit einer Kapazität von 5040 Impfungen pro Woche. Da bis zum Vortag noch am Hammfelddamm geimpft wurde, haben die Mitarbeiter der KoCI am Vormittag des Eröffnungstages das restliche Mobiliar an die Hellersbergstraße gebracht. „Mit dem neuen Standort haben wir eine langfristige Lösung gefunden“, betont Vieten. Der Kreis hat den Mietvertrag für das neue Impfzentrum im Erdgeschoss des Bürogebäudes an der Hellersbergstraße 2-4 bis zum 31. Dezember 2022 abgeschlossen.

Geimpft wird täglich – auch samstags und sonntags – von 14 bis 20 Uhr (mittwochs von 8 bis 20 Uhr). Eine vorherige Anmeldung ist nur für bestimmte Impfungen erforderlich: für Impfungen von Fünf- bis Elf-Jährigen unter http://imp.gotzg.de/ und für Impfungen mit Novavax unter www.rhein-kreis-neuss.de/novavax.

(NGZ)