Helfer in Corona-Krise : Neusser stellt „Türöffner“ im 3D-Drucker her

Neuss Um in Zeiten des Coronavirus möglichst wenig anzufassen, stellt Jan Lukas Waibel spezielle Haken her. Damit sollen sich Türen ohne Berührung öffnen lassen. Der Neusser sucht noch Helfer.

Sie gibt es in allen Farben: Rot, blau und golden schimmern die Türöffner, die Jan Lukas Waibel in seinen 3D-Druckern produziert. „Sie sollen dabei helfen, den Kontakt an Oberflächen zu minimieren“, erzählt der Neusser. Und das geht so: Die sogenannten PorzHook haben eine abgerundete Seite, die an einer Klinke eingehakt werden kann. Wird daran gezogen, lässt sich die Tür öffnen, ohne dass die Klinike zuvor angefasst werden musste. Die andere Seite des PorzHook läuft spitz zusammen. „Damit können zum Beispiel Knöpfe im Fahrstuhl gedrückt werden“, erklärt Waibel.

Auf die Idee zu den PorzHook – das Porz steht übrigens für Tür und Hook für das englische „Haken“ – ist er in der vergangenen Woche gekommen. „Ich habe überlegt, wie ich mich engagieren kann“, erzählt der Neusser. Dabei ist er seinem Fachgebiet treut geblieben: Derzeit macht der 26-Jährige eine Ausbildung zum technischen Produktdesigner. Und seit sieben Jahren interessiert er sich für den 3D-Druck. In seiner Freizeit druckt er auf seinen eigenen Maschinen zum Beispiel Neusser Sehenswürdigkeiten aus. In einem 3D-Druck-Forum ist der Neusser dann auf die Anleitung für jene Türöffner gekommen. „Das kam genau richtig“, sagt er. Den ursprünglichen Entwurf hat der Neusser noch einmal nach seinen Vorstellungen überarbeitet. „Mir war es wichtig, dass man die Haken nicht nur durch Drucken, sondern auch durch Fräsen oder Lasern herstellen kann“, erklärt er. Rund 120 PorzHook hat er in den vergangenen drei Tagen hergestellt. „Die ersten habe ich am Sonntag in Briefkästen von Privatleuten verteilt“, erzählt er. Auch eine Tierarztpraxis in Hoisten helfe dabei, die Öffner zu verteilen. Geld nimmt Waibel dafür nicht. „Allerdings können die Leute gerne etwas spenden, damit ich in Zukunft noch mehr herstellen kann“, sagt er. Seitdem er die kleinen Öffner auf seiner Facebookseite 3DPrintNovesia veröffentlicht hat, habe er viele Anfragen gekommen. Derzeit sucht der Neusser vor allen Dingen nach Mitstreitern, die bei der Produktion helfen. Ein Neusser Unternehmen für Werbetechnik konnte er dafür schon gewinnen, ebenso zwölf Kooperationspartner, die sich in ganz Deutschland an seiner Aktion beteiligen. „Wer helfen möchte und etwas Lasern, Fräsen oder Drucken kann, kann sich gerne an mich wenden“, sagt er. Den Entwurf hat er auf seiner Website veröffentlicht, stellt ihn aber auch bei Anfrage separat zur Verfügung. „Umso mehr mitmachen, desto besser.“