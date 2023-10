Heinz Sahnen zum Wohnen in Neuss-Erfttal „In der Bevölkerung gibt es für den Stillstand kein Verständnis“

Sahnen In Neuss-Erfttal sind viele Begriffe zum Thema Wohnen auf der Tagesordnung. Der in den Jahren 1971 bis 1974 errichtete neue Stadtteil war damals eine Antwort auf die bestehende Wohnungsnot. Viel Wohnraum durch Dichte und Höhe war eine landespolitische Vorgabe. Sechs- bis achtgeschossige Wohngebäude entlang der Euskirchener Straße und direkt an der stark befahrenen Bahnstrecke Neuss-Köln waren und sind aber – trotz Lärmschutzwand – eine Belastung für die betroffenen circa 630 Familien im südlichen Teil der Euskirchener Straße. Insgesamt leben die Menschen gut und gerne in Erfttal und das Zusammenleben ist geordnet, aber Mängel in der Wohnqualität und recht hohe Mietzahlungen sind immer wieder ein Problem.