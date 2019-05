Vogelschießen in der Neusser Nordstadt : Ein Jäger wird neuer Schützenkönig der Further Bruderschaft

Nordstadt Neue Majestäten haben die Further Schützen gesucht und gefunden. Aber vor dem Königsschuss wurde am Samstag die wichtigste Frage des Tages deutlich bejaht: „Zog, Zog“, war die Antwort, das Schützenfest kann kommen.

21 Schuss brauchte die neue Majestät der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft, um ihren Traum vom Königstitel real werden zu lassen. Auf den Schultern seiner Kameraden vom Jägerzug „Treue Further“ zog er in das Festzelt ein. Für Heinz-Josef I. Bittner ist es sein Höhepunkt seiner Schützenlaufbahn, die 1984 begann. Mit seiner Frau Ursula, die er auf der Further Kirmes kennen lernte, und seinen drei Töchtern lebt er in der Nordstadt. Mit seinem Königsschuss löst er Schützenkönig Christoph I. Golasch ab. Die offizielle Krönung des neuen Königs, der einziger Bewerber blieb, erfolgt am Kirmesdienstag.