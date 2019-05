Neue Auszeichnung in Neuss : Goldenes Ehrenwappen für Günther Hüsch

Mit dem Goldenen Ehrenwappen hat der Rat eine neue Ehrengabe der Stadt gestiftet – und den CDU-Politiker Heinz Günther Hüsch zum ersten Träger dieser Auszeichnung bestimmt. Die Entscheidung fiel am Freitagabend in geheimer Sitzung bei nur einer Gegenstimme aus der Links-Fraktion.

Das Ehrenwappen, das maximal einmal im Jahr verliehen werden soll, wird in der ebenfalls am Freitagabend neu gefassten Ehrungssatzung als höchste Auszeichnung der Stadt bezeichnet, bleibt aber unter dem Ehrenbürgerrecht. Die dafür nötige Zweidrittel-Mehrheit des Rates wäre im Falle Hüsch, so ist hinter vorgehaltener Hand zu hören, vermutlich auch nicht zustande gekommen. Namentlich die SPD-Fraktion hätte in einem solchen Fall sicher nicht nur deutliche Anmerkungen zum „Zuchtmeister“ Hüsch gemacht, sondern auch auf ihr Vorschlagsrecht gepocht. Das sei ihr zugebilligt worden, heißt es aus der Fraktion, weil diese 1995 dem Wunsch der CDU gefolgt war, Hermann-Wilhelm Thywissen zum Ehrenbürger zu ernennen. Seitdem ist diese Auszeichnung nicht mehr vergeben worden.