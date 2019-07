Schützenfest Reuschenberg : Mit Heinz Georg Spelter in ein neues Schützenjahr

Mit Heinz Georg Spelter in ein neues Schützenjahr

Reuschenberg Einen Vorgeschmack auf ein vor ihnen liegendes, aufregendes Königsjahr bekamen Heinz Georg Spelter und Angelika Thiele am Dienstag, als der Reuschenberger Bürger-Schützen-Verein das neue Majestätenpaar feierlich ins Amt hob.

Spontan war Heinz Georg Spelter, Mitglied des Hubertuszuges „Edelwild“, am Montag an die Vogelstange getreten. Die Familie mit den Töchtern Verena und Alina war gleich begeistert. Dabei dürfte es für den 51-Jährigen nichts Neues sein, im Mittelpunkt zu stehen, denn 2008/2009 war der Projektleiter im Bereich Brand- und Wasserschadensanierung schon Hubertuskönig. Genauso viel Beifall bekam aber auch das scheidende Königspaar Enrico und Carolin Braun.

Vizepräsident Daniel Schillings präsentierte bei dieser Gelegenheit Enrico Braun als Schatzmeister im neuen Vorstand. Eine Gemeinschaft, die Präsident Wolfgang Strahl in seinem ersten Amtsjahr nach vorherigen Turbulenzen mit einem „Wir schaffen das schon“ umschrieb: „Wir haben mit einem weitgehend neuen Vorstand die Weichen für ein Miteinander gestellt. Dabei wollen wir die Tradition bewahren und nötige Anpassungen an die Zukunft vornehmen“, ergänzte Generaloberst Volker Pauly.

Während am frühen Abend noch Edelknabenkönig Jan Kettler und seine junge Begleitung Anna Ritter von der Bühne aus das Programm genießen durften, lagen sich am Ende – nach Ehrentanz und Gratulationscour – dann alle in den Armen und wünschten sich traditionell ein gutes neues (Schützen)-Jahr.