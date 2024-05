Richtfest für neues Heinrich-Grüber-Haus So modern wird Seniorenpflege in Neuss

Noch wirken die grauen Wände im neuen Gebäude an der Kreuzung Gohrer Straße/Hüttenstraße recht unscheinbar. Der Baustaub verrät, dass die Arbeiten noch nicht gänzlich abgeschlossen sind. Und doch lässt sich beim Richtfest des neuen Gebäudeteils schon erahnen, was dort entstehen soll: eine moderne Erweiterung des Seniorenzentrums Heinrich-Grüber-Haus. In Zusammenarbeit mit der Schmale Architekten GmbH hat das Diakoniewerk Neuss-Süd bereits Anfang des vergangenen Jahres mit den Arbeiten begonnen, um noch mehr Raum für die Senioren zu schaffen und auch die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden zu optimieren. Die Neuerungen im Überblick: