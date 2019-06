Vortrag in Neuss : Heinrich Dorrenbach – ein Neusser Revolutionär

Heinrich Dorrenbach (stehend in der zweiten Reihe in der Mitte) spielte 1918 eine zentrale Rolle beim Kampf ums Berliner Schloss. Foto: Stadtarchiv. Foto: Stadtarchiv Neuss

Neuss Bedeutende Historiker wie Heinrich August Winkler haben den Neusser Heinrich Dorrenbach in den Blick genommen. In seiner Heimatstadt ist er jedoch weitgehend in Vergessenheit geraten. Ein Vortrag widmete sich seinem Leben.

Von Rudolf Barnholt

In der ehemaligen DDR waren Straßen, Schulen und sogar ein Schnellboot nach ihm benannt worden, aber in seiner Heimatstadt Neuss ist Heinrich Dorrenbach weitgehend in Vergessenheit geraten. Anlass genug für das Forum Archiv und Geschichte, ihn vorzustellen. Matthias Kordes, Leiter des Archivs in Recklinghausen, der 1980 sein Abitur am Neusser Quirinus-Ggymnasium gemacht hat, schloss jetzt diese Wissenslücke mit einem Vortrag.

Heinrich Dorrenbach wurde am 18. Februar 1888 in Neuss geboren – er starb mit nur 31 Jahren am 18. Mai 1919 in Berlin an den Folgen einer Schussverletzung. Man merkte Matthias Kordes an, dass er mit großem Interesse Informationen über Dorrenbach gesammelt hat: „Seine Geschichte könnte man verfilmen“, erklärte der 57-Jährige. Dorrenbach, der in der ehemaligen DDR Teil der Traditionspflege gewesen ist, kam in dem Vortrag als schwieriger Mensch rüber, als eine tragische Figur, die nie irgendwo so richtig angekommen war, als ein wurzelloser Abenteurer. Er sollte zudem mit zunehmendem Alter von der SPD immer mehr nach links abrücken.

Matthias Kordes hat sich mit Dorrenbachs Leben beschäftigt. Foto: Andreas Woitschützke

Info Kaum noch Spuren in Neuss Literatur Matthias Kordes empfahl die beiden Bücher „Blaue Jungs mit roten Fahnen“ von Klaus Dietinger und „Standort Marstall“ von Otto Gotsche. Spurlos verschwunden In Neuss konnten keine Angehörigen von Heinrich Dorrenbach ausfindig gemacht werden. Unbekannt ist auch, wann die Familie in die Quirinusstadt gekommen war.

Zum ersten Mal eckte der Sohn eines selbstständigen Sattlers an, als er sich im Religionsunterricht kritisch äußerte. Das Problem: Dem Arbeitersohn war der Besuch des Gymnasiums durch die Katholische Kirche ermöglicht worden mit dem Hintergedanken, dass einmal ein Geistlicher aus ihm werden möge. Worauf Matthias Kordes hinwies: „Bedeutende Historiker wie Sebastian Haffner oder Heinrich August Winkler hatten den Neusser im Blick.“