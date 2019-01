Was ist los in der Gartenvorstadt Reuschenberg?: Heimatverein listet alle Reuschenberger Termine auf

Was ist los in der Gartenvorstadt Reuschenberg?

Reuschenberg Der Heimatverein „Gartenvorstadt“ Reuschenberg ist mit dem Pflegezustand des „Arboretum“ noch nicht zufrieden. Ein Parkpflegewerk, mit dem der Verein auch sein eigenes Engagement für dieses Baummuseum sichern möchte, lässt noch immer auf sich warten.

„Dafür werden wir uns weiter engagieren“, betont die Vereinsvorsitzende Marlene Conrads in einem Bericht, den sie – auch das drückt Wertschätzung aus – mittig im neuen Jahresprogramm platziert hat.

Den Terminleisten in diesem Reuschenberg-Kalender fügt der Heimatverein nicht nur drei Führungen durch das Arboretum als eigene Veranstaltung bei – sondern auch eine Bitte um Unterstützung. Denn der Verein, der im Vorjahr drei wertvolle Gehölze für diesen einmaligen Park gestiftet hat, will im nächsten Schritt alle Bäume und Sträucher dort neu beschriften. „Wir sind dabei, ein modernes Informationskonzept zu erarbeiten“, betont Conrads.

Der kleine Rechenschaftsbericht und weitere Berichte aus dem Vereinsleben sind aber nicht der eigentliche Anlass, warum der Heimatvereins-Vorstand einmal mehr in Kleinarbeit die Termine der Vereine und Einrichtungen vor Ort zusammengetragen und jetzt veröffentlicht hat. Er will damit auch Lobbyarbeit für Reuschenberg machen. „Unsere Reuschenberger Vereine brauchen Unterstützung, damit sie ihre Arbeit fortführen und ihre Angebote aufrecht erhalten können“, heißt es im Vorwort der Vorsitzenden. Sie wirbt dafür, mal ein Fußballspiel des TuS Reuschenberg oder die Karnevalssitzung der Katholischen Frauengemeinschaft zu besuchen. Und sie kündigt großen (Hunde-)Sport an: „Der Hundesportverein Reuschenberg richtet eine Landesmeisterschaft aus und freut sich auf Zuschauer“, sagt sie.