Heimatverein „Schönes Uedesheim“ Kenner der Ortsgeschichte nimmt seinen Abschied

Der Verein habe Kramp viel zu verdanken, betonte Kindermann. „Er hinterlässt in Uedesheim sichtbare Spuren, die das ortsbezogene Geschichtsbewusstsein dauerhaft fördern“, fügte er zur Erklärung hinzu. Oft machte Kramp, der auch Mitglied im so genannten Ehrentag des Deichverbandes ist, dabei die Lage am Rhein zum Thema. Wenn er über Deichbau- und Sicherheit referierte – wozu er auch einen Aufsatz im Kreisjahrbuch veröffentlichte – oder einen spannenden Vortrag zum Zigarettenschmuggel auf dem Rhein hielt. Vor allem aber forschte Kramp zu dem Unglück der Gierponte St. Antonius. Als diese Fähre im März 1947 sank, fanden 14 Menschen im Rhein den Tod. An ihr Schicksal erinnert seit 2009 eine Gedenktafel am Deichtor, die auch auf Kramps Initiative angebracht worden war.