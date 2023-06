Tag der Vereine in Neuss So hilft das Land dem Verein „Schönes Uedesheim“

Wer in Uedesheim sein eigenes Gemüse anbauen will, der sollte beim Verein „Feldglück“ mitmachen, wer ein Musikinstrument spielen möchte, ist beim Fanfarencorps gut aufgehoben und wer Inlinehockey lernen will, meldet sich beim 700 Mitglieder zählenden SV Uedesheim. Wer allerdings einen interessanten Vortrag über die römischen Bodendenkmäler zwischen Uedesheim und Grimlinghausen hören will, der sollte Mitglied im „Heimatverein Schönes Uedesheim“ werden.