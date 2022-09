Schützenfest in Rosellen : Regiment wächst für Walter II. auf 400 Mann

Rosellen Der Heimatverein freut sich über ein schönes Schützenfest und ist enttäuscht über einen Kirmesplatz ohne echte Attraktion. Wie man sich trotzdem zu helfen wusste.

Yes, wie can: Schützenkönig Walter II. Sklomeit hat neben der deutschen auch die US-amerikanische Staatsangehörigkeit. Er hat nicht nur viele Jahre in den USA gearbeitet, sondern verbringt die Wintermonate regelmäßig in dem Städtchen Charlotte im Bundesaat North Carolina. Wenn die Schützenfestsaison im Frühjahr beginnt, zieht es ihn aber in heimatliche Gefilde. Der Ur-Rosellener hat bis jetzt ein tolles Schützenfest erlebt. An seiner Seite: Königin Lisa. Das Besondere an ihr: Sie ist bereits Königin in Rosellen gewesen.