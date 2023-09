Heimatverein Rosellen Jörg Londa wird König mit dem 207. Schuss

Wenn er sich ganz weit zurückerinnert, dann weiß Jörg Londa wie das ist, Schützenkönig zu sein. Denn das war der 58-Jährige bereits im Jahr 1992/93 in Elvekum, wo er seit 2008 Oberst des Vereins „Einigkeit“ ist. Diese Erinnerung will und kann Londa jetzt auffrischen, aber nicht in Neuss oder in Norf, wo er jeweils bei den Hubertusschützen aktiv ist, sondern in Rosellen. Dort trat Londa am Montag spontan – wenn auch von seiner Lebensgefährtin Marion Petermann sanft gedrängt – an die Vogelstange und sicherte sich den Titel des Heimatvereins Rosellen gegen zwei Mitbewerber mit dem 207. Schuss. Mit ihm jubeln die Roten Husaren, denen er seit gut 15 Jahren angehört, und die drei Söhne der Patchwork-Familie – Jan, Jannik und Nico. Der gelernte Elektroniker, der heute als Leiter einer Instandhaltung arbeitet, gibt neben dem Schützenwesen Skilaufen und Motorradfahren als Hobby an. Sein Amt als Schützenmajestät und nachfolger von Wilfried Moitzheim tritt er im kommenden Jahr.