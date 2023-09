Heimatverein Rosellen feiert Wilfried Moitzheim Ein König, der auch Kaiser könnte

Am heutigen Montag wird es dann wieder spannend an der Vogelstange, denn die Liste der Bewerber liegt erst am Nachmittag aus. Wer schießen möchte, kann sich spontan entscheiden. Die frisch proklamierte Majestät kann für das Amt nur werben: „Es ist einfach großartig, man wird durch die Gemeinschaft im Ort getragen“, erklärt Wilfried II.. Wann er denn den dritten Anlauf auf die Königswürde in Rosellen nimmt, quittiert er mit einem Schmunzeln: „Mal schauen, immerhin wird man beim dritten Mal zum Kaiser, vielleicht versuche ich das ja in ein paar Jahren“, erklärt er.