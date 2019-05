Heimatverein in Neuss : Ein Ständebaum für Weckhovens Ortsmitte

Der Architekt Christoph Habbig plant den 15 Meter hohen Ständebaum, den der Heimatverein am Lindenplatz errichten will. Foto: Heimatverein Weckhoven

Weckhoven Ein Maibaum wird seit 1975 jedes Jahr am Lindenplatz gesetzt. Weil der immer nur einige Wochen steht, soll ihn ein Ständebaum ersetzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Kleinau

Der Heimatverein will einen Termin aus dem Jahreskalender streichen: das Maibaumsetzen. Kurz vor dem Lindenplatzfest und dem damit verbundenen Tanz in den Mai erledigte Jahr für Jahr der Kreis der Brauchtumsfreunde diese schweißtreibende Arbeit, doch schon im nächsten Jahr soll an die Stelle des hölzernen Maibaumes ein Ständebaum aus Metall treten. Frei von Reklame, soll er sich an der Einmündung der Hoistener Straße erheben und an 365 Tagen im Jahr als echter Blickfang in der alten Dorfmitte die Vielfalt des Ortsteiles widerspiegeln. 35.000 Euro ist das dem Verein wert.

15 Meter soll der Ständebaum werden, der damit bei weitem nicht so hoch wäre wie sein „Verwandter“ in Holzheim, aber immerhin höher als die Ständebäume in Norf (13 Meter) oder gar Gnadental (acht Meter). Für seinen Bau hat der Architekt Christoph Habbig die Pläne gemacht, die Grundlage für eine Bauvoranfrage waren. Diese liegt im Rat vor. Dort wurden die Pläne auch schon mit dem Bürgermeister besprochen, erklärt Heinz Hick, denn der Vorsitzende des Heimatvereins hofft auf einen städtischen Zuschuss.

Info Eine Ergänzung für den Ortsmittelpunkt Umgebung Kirche, Brunnen und Ehrenmal machen den Lindenplatz zu einem Ortsmittelpunkt. Der Ständebaum wäre aus Sicht des Heimatvereins eine passende Ergänzung – und unübersehbar. Voraussetzung Weil der Ständebaum ein festes Bauwerk ist, ist für seinen Bau eine Genehmigung erforderlich. „Verwandte“ Ganzjährige stehende Ständebäume gibt es in der Nordstadt, in Holzheim, Norf, Selikum und Gnadental.

Bis zum Herbst soll die Baugenehmigung vorliegen, bis Weihnachten der Finanzierungsplan stehen, damit im Frühjahr 2020 gebaut werden kann. Hick ist optimistisch, dass das klappt. Schlimmstenfalls verzögere sich das Projekt bis 2021, sagt er.

Die Idee, einen Maibaum zu setzen, hatte 1975 Alois Raspels, Inhaber der Gaststätte „Zur alten Post“. Sein Standortvorschlag war der gleiche, über den jetzt mit der Stadt verhandelt wird. Damals aber war er nicht durchsetzbar, sodass der Maibaum auf dem Gelände der Gaststätte gesetzt wurde. Dabei blieb es.

Der neue Wirt aber hätte den Platz lieber für mehr Außengastronomie genutzt, zudem ist der Fichtenstamm des Maibaumes derart in die Jahre gekommen, dass er 2020 ohnehin hätte ersetzt werden müssen, sagt Hick. Beides trug dazu bei, das Ständebaumprojekt zu forcieren. Die Brauchtumsfreunde, die sich als Vereinigung aufgelöst haben und zur Jahreswende im Heimatverein aufgegangen sind, wurden dabei zu den entschiedensten Fürsprecher. Allen voran Alois Raspels Tochter, sagt Hick.