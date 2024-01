Der Heimatverein Norf wird 20 Das vorgezogene Vereinsjubiläum

Warum man sich Sorgen um die Zukunft des Heimatvereins machen sollte, wird bei jeder Vorstandssitzung greifbar. Denn dort sind fast durchgängig noch immer die Männer und Frauen im Amt, die den Verein seinerzeit gegründet haben. Zum Silberjubiläum, sagt Vereinssprecher Kurt Königshofen, würde jeder in diese Riege um die 80 Jahre alt sein. Zeit also, einen Generationswechsel einzuleiten – was sich allerdings als herausfordernd darstellt. Wer im Ort bereit sei, sich ehrenamtlich zu engagieren, sei nämlich, so Königshofen, „oft doppelt und dreifach belegt“. Hinzu komme, dass vielen offenbar ein Engagement beim TSV Norf, in der Andreas-Bruderschaft oder bei der Feuerwehr attraktiver erscheint als im Heimatverein.