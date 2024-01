Buchvorstellung beim Heimatverein Neuss-Holzheim Fehler in Büchern zur Geschichte des Kirchspiels Holzheim entdeckt

Wie lange dauert es, bis man als Zugezogener von den Holzheimern als Holzheimer bezeichnet wird? Nun, zumindest in der frühen Neuzeit gingen darüber Jahrzehnte ins Land. So ist ein Stellmacher bekannt, der sich Mitte des 16. Jahrhunderts in Holzheim niederließ – und in den Quellen immer mit dem Zusatz „aus Büttgen“ bezeichnet wird. Diesen Zusatz wurden auch seine Enkel und Urenkel nicht los. Erst ab der vierten Generation entfiel der Herkunftshinweis, und die Familie hieß – und heißt bis heute – nur noch Esser.