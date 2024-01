Heimatverein „Gartenvorstadt“ Reuschenberg Ein Kalender wie ein Rechenschaftsbericht

Was der Verein auf Initiative von André Schneider in Sachen Vogelhäuschen erreicht hat, wird im „Reuschenberger Kalender 2024“ dokumentiert, der längst mehr ist als eine Auflistung aller Veranstaltungen und Termine im Stadtteil. Er ist ein Stück weit auch ein Rechenschaftsbericht des Vereins – und seiner Partner. Zu diesen zählt zum Beispiel die katholische Frauengemeinschaft St. Elisabeth und St. Hubertus. Die hat aus Anlass ihres 80-jährigen Bestehens das Wegekreuz an der Ecke Azalien- und Dahlienstraße von Steinbildhauerein Cornelia Pastohr restaurieren lassen. Und der Heimatverein sorgte mit einer Pflanzaktion zu dessen Füßen für dauerhaften Blumenschmuck.