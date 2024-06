Heimatpreis Neuss So investiert „Casa Meertal“ sein Preisgeld

Am Vorabend der Aktion wurden die Lebensmittel in einem Meertaler Supermarkt mit Sorgfalt ausgewählt und bestellt, am nächsten Morgen wurden sie abgeholt und in den Räumen der Suppenküche in einzelne Tüten gepackt – damit pünktlich zur Essensausgabe jeder Gast zum Mittagessen einen vollen Beutel Leckereien überreicht bekommen konnte. „Jeden Wochentag kommen zwischen 35 und 45 Menschen in Not zum Mittagessen zu uns“, sagt Miroslaw Dorosz, Leiter der Suppenküche. „Die Menschen kommen aus unterschiedlichen sozialen Schichten und vielen verschiedenen Nationen. Nicht alle sind ohne Obdach, aber alle sind in Not. Die Freude über die unverhoffte Überraschung war daher groß.“