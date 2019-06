Geplante Auszeichnung in Neuss : Heimatpreis: Geerlings spricht von Trödelei

Neuss Landtagsabgeordneter wirft Bürgermeister mangelndes Tempo bei Einführung des Heimatpreises vor.

Der Neusser Landtagsabgeordnete Jörg Geerlings (CDU) übt scharfe Kritik an Bürgermeister Reiner Breuer. Der Vorwurf: Der Verwaltungschef würde die Einführung eines Heimatpreises für die Stadt Neuss verzögern. Nachdem die Landesregierung das Förderprogramm „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen – wir fördern, was Menschen verbindet“ aus der Taufe gehoben hatte, hatte der Stadtrat beschlossen, einen Heimatpreis für Neuss auszuloben.

Geerlings wünscht sich mehr Tempo in der Sache und wirft dem Bürgermeister vor, bislang „noch nichts Susbtanzielles“ unternommen zu haben. „In Arnsberg etwa läuft zurzeit die Ausschreibung, in Bocholt wurde sogar schon der erste Preis verliehen. In Neuss soll erst im Juli der Kulturausschuss darüber beraten, wie es weitergehen soll“, erklärt Geerlings in einer Mitteilung. Das dauere ihm zu lange, schließlich sei die Einführung des Heimatpreises im April 2018 vom Stadtrat beschlossen worden, die Förderkriterien seien seit August 2018 öffentlich. Die Landesregierung habe empfohlen, dass interessierte Städte noch im Jahr 2018 einen Antrag stellen. Dieser liege im NRW-Heimatministerium aus Neuss bislang nicht vor. Geerlings spricht von „Trödelei“ und „Geringschätzung des ehrenamtlichen Engagements“.

Dem gegenüber steht die Beschlussvorlage der Stadt, die Bürgermeister Reiner Breuer dem Hauptausschuss am Donnerstag vorlegt. Darin ist vorgesehen, dass die Stadt Neuss das Preisgeld über die Landesförderung hinaus um 50 Prozent erhöht, um die Bedeutung des Heimat-Gedankens zu betonen. Ausgelobt werden soll ein erster Preis, der mit 3750 Euro dotiert ist, sowie zwei zweite Preise mit einem Preisgeld von jeweils 1875 Euro. Bewusst weit gehalten wird in der von der Verwaltung vorgeschlagenen Ausschreibung, wer einen solchen Heimatpreis erhalten kann. Das Thema kommt am Donnerstag, 6. Juni, auf die Tagesordnung. Dann tagt der Hauptausschuss ab 17 Uhr im Ratssaal des Neusser Rathauses. Die entsprechende Beschlussempfehlung soll dann in den Kulturausschuss (2. Juli) gehen und, wenn alles nach Plan läuft, am 5. Juli vom Stadtrat verabschiedet werden.