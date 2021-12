Schriftenreihe der Heimatfreunde : So viel Französisch steckt im Nüsser Platt

Neuss Die Neusser Heimatfreunde stellen ein lesenswertes, humorvolles Heft vor – zusammengestellt und gestaltet von Wilhelm Schepping und Heinrich Hüsch.

Mag das englische Sorry in Deutschland weit verbreitet sein, der Nüsser sagt immer noch gern Padong – und der Franzose Pardon. Auf ein anderes Beispiel verweist Heinrich Hüsch: „Lamenteere, sagt der Nüsser und lamenter der Franzose. Beide meinen den hochdeutschen Begriff weinen.“ Graphik-Designer Hüsch (62), Spross einer bekannten Neusser Familie und Inhaber der Kommunikationsagentur Hüsch & Hüsch in Aachen, sowie der Mundart-Experte Wilhelm Schepping (90) sind im Auftrag der Heimatfreunde der Frage nachgegangen: Wie viel Französisch steckt in der Neusser Mundart?