Heimatfreunde Neuss Als Neuss Zufluchtsort für seinen Fürstbischof war

Gekrönte Häupter gibt es im schützenbegeisterten Neuss in Fülle, doch echte Monarchen statten der Stadt selten einen Besuch ab. Knapp war es zuletzt 2004, doch kam Großbritanniens Königin Elsabeth II. dann doch über Düsseldorf kaum hinaus. Aber es gab auch Zeiten, da gaben sich Regenten in Neuss beinahe die Klinke in die Hand. Und an diese erinnerten jetzt die Heimatfreunde, die ihren historischen Abend im Romaneum unter das Thema stellten: „Gekrönte Häupter zu Gast in Neuss.“