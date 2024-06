Heimatfreunde Neuss Napp-Saarbourg verleiht Auszeichnungen

Mit der Verleihung des Karl-Tücking-Geschichtspreises und der Theodor-Schwann-Plakette für besondere Leistungen in naturwissenschaftlichen Fächern vergibt die Vereinigung der Heimatfreunde in diesem Monat an Schüler zwei inzwischen etablierte Auszeichnungen, die auch etwas mit dem Satzungszweck „Erforschung und Darstellung der Geschichte und der Gegenwart der Stadt Neuss“ zu tun haben. Vergeben werden sie von Christoph Napp-Saarbourg, der bei der Mitgliederversammlung in der vergangenen Woche im Amt des Vorsitzenden bestätigt wurde. Er steht einem Vorstand vor, in dem sich – allerdings erst im kommenden Jahr – eine Änderung vollziehen wird. Denn Sparkassen-Sprecher Stephan Meiser,hat angekündigt, zum 1. Januar 2025 das Amt des Schatzmeisters aufgeben zu müssen und dafür berufliche Gründe angeführt. Er wolle aber als Beisitzer dem Vorstand weiter verbunden bleiben, sagte er bei der Mitgliederversammlung, die im Haus der Bürgergesellschaft tagte. Für ihn wird eine Position schon freigehalten, denn für die ausscheidenden Beisitzer Kurt Koenemann und Thomas Klann wurde vorerst nur Maximilian Weiß neu gewählt. In ihren Ämtern bestätigt wurden Anne Holt und Axel Stucke (stellvertretende Vorsitzende), Frank Westphal (Schriftführer) und eben Stephan Meiser als Schatzmeister.