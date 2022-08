Heimatfreunde Neuss : Schnell-Kursus für 120 „Schützenfest-Anfänger“

Neuss Der Titel definiert eine Zielgruppe, die es so gar nicht gibt: Wenn die Heimatfreunde zur Veranstaltung „Schützenfest für Anfänger“ einladen, dann kommen gerne auch echte „Schützenfest-Profis“. Warum die noch etwas dazulernen können, wurde bei der 23. Auflage der Veranstaltung deutlich.

Für „Anfänger, Semiprofis und Vollblut-Schützen“, so Moderator Christoph Napp-Saarbourg, fand am Mittwochabend auf Einladung der Vereinigung Heimatfreunde bereits zum 23. Mal die Veranstaltung „Schützenfest für Anfänger“ im alten Ratssaal statt. Der Hausherr, Bürgermeister Reiner Breuer, begrüßte rund 120 Neusser in dieser „heißen Phase des Schützenfestes“ und lud zu Beginn ein, einmal die Atmosphäre an einem ganz besonderen Ort kennenzulernen – dem Rathausbalkon. Nach vielen Selfies und einem Defilee durch das Bürgermeisteramt, wurden die Gäste mit schützenfestlichen Liedern von den „Nüsser Tönches“ unter der Leitung von Peter Veiser in der zweiten Etage des Rathauses begrüßt. Napp-Saarbourg freute sich als Heimatfreunde-Vorsitzende über eine abwechslungsreiche Schar an Vortragenden bei dieser „beliebtesten Veranstaltung des Vereins“.