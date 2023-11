Ziele der Arbeitsgruppe Rhein-Kreis will Hebammen mehr unterstützen

Genau diese Stärkung der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Hebammen, Kinderärzten und Gynäkologen ist ein Ziel der Gruppe. In einer ersten Fortbildung hatte Urologe Christoph Peschkes zu urologischen Notfällen in der Säuglingsphase referiert. Bei einem nächsten Treffen soll nun ermittelt werden, welche weiteren Themen sich für eine Fortbildung eignen und an welchen Terminen diese stattfinden. Denn die Teilnahme an den Treffen ist ehrenamtlich, die Hebammen nehmen diese Angebote außerhalb ihrer Arbeitszeit wahr, was Huth zufolge einen „riesen Einsatz“ erfordert. Auch Albrecht lobt das Engagement der Hebammen im Rhein-Kreis: „Das sind motivierte Menschen, die wirklich etwas bewirken wollen und diesen Job aus Leidenschaft machen.“