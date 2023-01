Nach Moscheebesuch in Neuss Breuer rügt Amtskollegen aus Nevsehir

Neuss/Nevsehir · Die Hassrede des türkischen AKP-Politikers Mustafa Açıkgöz in der Yunus-Emre-Moschee an der Further Straße wird jetzt auch zur Belastung für die Städtepartnerschaft mit dem kappadokischen Nevsehir. Das sind die Hintergründe.

27.01.2023, 18:40 Uhr

Ein Bild belastet die Städtepartnerschaft: Mehmet Savran, Bürgermeister von Nevsehir (blaue Jacke), neben dem AKP-Politiker Açıkgöz (rechts) und dem Vereinsvorsitzenden Tansel Ciftci (links). Foto: Screenshot Facebook

Von Christoph Kleinau