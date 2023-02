Analyse zur Haushaltskonsolidierung in Neuss Breuers neue Behutsamkeit

Der Druck ist unbestritten groß. Denn dass die Stadt seit Jahren eigentlich über ihre Verhältnisse lebt, weiß im Rat wie in der Stadt (fast) jeder. Wer allerdings die Verhältnisse ändern, den Haushalt konsolidieren, Einnahmen und Ausgaben wieder in Einklang bringen will, begibt sich trotz alledem in ein Minenfeld.