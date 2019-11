Kulturausschuss in Neuss : Die Wunschliste der Kulturpolitiker

Neuss Fast jeder Vorschlag der Parteien wurde im Kulturausschuss mehrheitlich oder gar einstimmig angenommen.

Die Wunschliste der Kulturpolitiker hält sich in Grenzen. Zumindest aus deren Sicht. Haushaltsberatungen standen in ihrem Ausschuss an, und insgesamt 126.000 Euro registrierte am Ende der Diskussion der Leiter des Kulturamtes, Harald Müller, an Zusatzkosten für die Wünsche aus der Politik.