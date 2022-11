Haushaltsberatungen in Neuss : Grüne nehmen den Etat in den Blick

Neuss Die Ratsfraktion hat sich zu ihren Haushaltsberatungen getroffen. Dabei ging es neben Klimaschutz und den finanziellen Folgen der Energiekrise auch um sozialpolitische Themen.

Die stark gestiegen Kosten für Energie werden die Ausgaben der Stadt – trotz Sparmaßnahmen – in Zukunft weiter belasten. Die Grünen nehmen aus diesem Grund Investitionen in die städtische Energieproduktion und den Energieverbrauch stärker in den Blick. Zu den Beratungen waren der Kämmerer Frank Gensler sowie der finanzpolitische Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen im Landtag, Simon Rock, eingeladen.

Die Ratsfraktion werde sich zudem dafür einsetzen, dass die Stadt schrittweise mehr Windkraftanlagen baut und Fotovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) errichtet. Im nächsten Jahr sollen neue Flächen für Windräder ausgewiesen werden. Das Gleiche soll mit einer Vielzahl an Dachflächen für PV-Anlagen geschehen, die Förderanträge zur Planung seien gestellt. Investitionen in die eigene Strom- und Wärmeerzeugung sowie die energetische Sanierung von Gebäuden seien Investitionen in die Zukunft. Annette Kehl, umweltpolitische Sprecherin, erklärt: „Wir streben an, dass jährlich 20 bis 30 PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden errichtet werden.“