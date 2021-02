Haushaltsberatung in Neuss : Grüne Fraktion setzt im Etat eigene Akzente

Fraktionschef Michael Klinkicht: „Prognose noch nüchterner.“ Foto: Grüne Foto: Die Grünen

Neuss Endspurt in der Etatdebatte: Bevor der Finanzausschuss am Dienstag das Budget für 2021 festzurrt, geht die SPD am Wochenende in eine virtuelle Klausurtagung. Im Gepäck: Die Forderungen der Grünen

Von Christoph Kleinau

(-nau) Die Grünen wollen vor allem bei den Themen Klima, Schulen und Radfahren in der Kooperation mit der SPD eigene Akzente setzen. Die Liste ist trotzdem nicht ausufernd. „Wenn wir nicht ins Haushaltssicherungskonzept abrutschen wollen, müssen wir uns bescheiden und überlegen, ob auf der Einnahmeseite Verbesserungen erzielt und auf der Ausgabenseite Einsparungen möglich sind“, sagt der Fraktionsvorsitzende Michael Klinkicht. Grund für die Zurückhaltung ist ein Lagebericht des Kämmerers. Klinkicht: „Die Bilanz ist nüchtern, die Prognose noch nüchterner.“

Dessen ungeachtet aber müsse die Politik handlungsfähig bleiben – und kreativ. Beispiel Schuldnerberatung, für deren Aufstockung 20.000 Euro bei der Sparkassenstiftung locker gemacht werden konnten. „Wir fordern aber nicht wie andere einfach 80.000 Euro ohne ein Konzept dafür zu haben“, betont Susanne Benary. Sie verweist auf Investitionen in die Spielplätze oder die Skatebahn im Rennbahnpark, sowie in Schulen und Kindergärten und hofft, dass das Projekt „Partizipation von Kindern und Jugendlichen“ endlich in Gang kommt.