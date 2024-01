Vorfall am Neusser Hauptbahnhof Mann greift DB-Mitarbeiter mit Schraubenzieher an

Doch von Anfang an: Die Mitarbeiter im Alter von 35 und 47 Jahren sprachen den Mann an und stellten fest, dass dieser keine Reise anstrebte. Ohne jegliche Reiseabsicht war es ihm jedoch nicht gestattet, sich am Neusser Hauptbahnhof aufzuhalten. Denn: Gegen den 44-jährigen Deutschen wurde zuvor bereits ein Hausverbot ausgesprochen. Aus welchen Gründen ist der Polizei nicht bekannt, wie sie auf Anfrage mitteilte. Ein solches Hausverbot wird von der Deutschen Bahn verhängt – muss es hingegen mit Zwang durchgesetzt werden, kommt die Bundespolizei hinzu. In diesem Fall handelt es sich um Hausfriedensbruch und ist damit eine Straftat.