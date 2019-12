Haupteinkaufsstraße in Neuss : Nach Douglas schließt auch Depot in der Innenstadt

Nach Douglas schließt auch Depot in der Innenstadt

Haupteinkaufsstraße in Neuss

Depot am Büchel schließt Ende April. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Die Neusser Innenstadt muss den nächsten prominenten Abgang verkraften: Wie ein Unternehmenssprecher jetzt auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte, wird die Filiale des Wohnaccessoire-Händlers Depot am „Büchel“ zum 30. April 2020 geschlossen werden.

Die Mitarbeiter seien über die Entscheidung bereits informiert worden. Auch Kündigungen sind derzeit offenbar nicht ausgeschlossen. „Zum Jahresanfang wird geprüft, für wen eine Weiterbeschäftigung in anderen umliegenden Filialen in Frage kommt“, so der Sprecher, der hinzufügt: „Schließungen gehören ebenso wie Neueröffnungen zum normalen Geschäftsverlauf. Das Unternehmen überprüft daher auch laufend das gesamte Filialnetz und ist mit den jeweiligen Vermietern im Gespräch.“ Auf die Frage, ob auch die zweite Depot-Filiale auf Neusser Boden – im Rheinpark-Center – von einer Schließung betroffen ist, gab es keine Antwort.