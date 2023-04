Neusser Hauptbahnhof Rätselraten über Taubennetz-Schaden

Es ist eine Aktion, die Fragen aufwirft. Waren es vermeintliche Tierschützer oder handelt es sich um blanken Vandalismus? Fragen, auf die auch die Deutsche Bahn bislang keine Antwort hat. Fest steht jedoch: Der Schaden könnte größer sein, als auf den ersten Blick zu vermuten ist. Was ist passiert? Unbekannte haben am Neusser Hauptbahnhof – genauer gesagt an Gleis sechs – Netze mit Kabelbindern zusammengespannt. Durch die soll eigentlich verhindert werden, dass sich Tauben in diesen Bereichen ansiedeln. Durch das jetzt entstandene Loch verpufft dieser Effekt jedoch, sodass die Tauben nun „freien Flug“ haben.