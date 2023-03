So erleben Fahrgäste den Streik Super-Streik-Tag in NRW - „Gestrandet“ in Neuss

Neuss · Verzweifelte Berufsschüler, Eltern, die kurzfristig einspringen – fragende Blicke an der Ersatzhaltestelle: Der Streik sorgte am Montag für kuriose Szenen am Neusser Hauptbahnhof. In der Taxizentrale herrschte allerdings Flaute.

27.03.2023, 12:00 Uhr

7 Bilder So erleben Betroffene den Streik in Neuss 7 Bilder Foto: Simon Janßen

Von Simon Janßen

Eigentlich wollte Bakhtiar Watanpal schon längst auf dem Weg in die Berufsschule sein. Stattdessen blickt er fragend auf die verwirrenden Anzeigetafeln im Inneren des Neusser Hauptbahnhofs. Normalerweise fährt der angehende Straßenbauer mit dem RE7 bis nach Krefeld und von dort aus mit dem RE10 nach Kempen. An diesem Montag geht wegen des bundesweiten Streiks von Verdi und der Eisenbahngewerkschaft EVG aber nichts. „Ich warte einfach hier, vielleicht gibt es ja einen Bus“, sagt Bakhtiar Watanpal, zieht die Kapuze über den Kopf und setzt sich in den Wartebereich. Hier geht es zur Bilderstrecke: So erleben Betroffene den Streik in Neuss