Fahrgäste in Neuss ärgern sich : Irritation um Reisezentrum

Fahrgäste in Neuss ärgern sich

Fahrgäste müssen sich aktuell mit dem Hinweis begnügen, dass das nächste Reisezentrum am Hauptbahnhof Düsseldorf ist. Foto: Simon Janßen

Neuss Die bemannten Ticketschalter der Bahn am Neusser Hauptbahnhof haben früher geschlossen als geplant. Darauf weisen Aushänge hin.

Diese Aktion dürfte bei den Kunden der Deutschen Bahn nicht allzu gut ankommen: Eigentlich hatte das Unternehmen jüngst mitgeteilt, erst zum kommenden Jahreswechsel sein Reisezentrum am Neusser Hauptbahnhof zu schließen. Ab dem 15. Dezember dieses Jahres übernimmt nämlich die Transdev Vertrieb GmbH den Verkauf von Nahverkehrstickets an den Bahnhöfen und Schienenpersonen-Nahverkehr-Haltepunkten im VRR.

Doch bereits jetzt, knapp drei Monate vor der eigentlichen Frist, sind die beiden Schalter dicht! Kunden, die bei Service-Personal Tickets kaufen oder Informationen erfragen möchten, müssen sich lediglich mit einem Aushang begnügen, auf dem darauf hingewiesen wird, dass sich das nächste Reisezentrum am Düsseldorfer Hauptbahnhof befindet. Als Grund für die Schließung gibt die Deutsche Bahn an, dass sich das Reisezentrum aufgrund der neuen Vergabe nicht mehr wirtschaftlich betreiben lässt.

Eigentlich sollte der Übergang von der Deutschen Bahn zu Transdev fließend vonstatten gehen. Schließlich hatte Trandev jüngst mitgeteilt, am Neusser Hauptbahnhof nicht nur Ticket-Automaten aufzustellen, sondern auch eine sogenannte Shop-in-Shop-Lösung anzubieten. Fahrkarten können dann künftig in der Relay-Buchhandlung gekauft werden. Auch Informationen, unter anderem zu Fahrzeiten, erhalten Fahrgäste dann dort. Doch durch die vorzeitige Schließung des DB-Reisezentrums ist der Neusser Hauptbahnhof derzeit eine Service-Wüste.

Der Neusser Landtagsabgeordnete Jörg Geerlings (CDU) kritisiert das Vorgehen der Bahn. „Das widerspricht dem, was zugesagt wurde – das ist eine große Sauerei.“ Als Fahrgast könne man erwarten, dass die handelnden Personen einen fließenden Übergang schaffen. „Wir werden da nochmal nachhaken“, kündigt Geerlings an. Zwar hat der Landtagsabgeordnete Verständnis für die genannten wirtschaftlichen Gründe der Bahn. „Eine zweimonatige Fortsetzung des Angebotes hätte allerdings nicht zum Untergang des Unternehmens gefürt“, so Geerlings. Als positives Beispiel nennt er die Stadtwerke Neuss: „Die bedienen auch Buslinien, die nicht rentabel sind. Hier geht es schlichtweg um den öffentlichen Auftrag dem Bürger gegenüber.“