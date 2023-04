Neusser bei Landesgartenschau Höxter Grabstein für einen dichtenden Lindwurm

Der Lindwurm Hildegunst von Mythenmetz war der berühmteste Schriftsteller Zamoniens, einer Fantasiewelt, die Walter Moers in dem Fantasy-Roman „Stadt der Träumenden Bücher“ erschaffen hat. An ihn erinnerte sich der Neusser Steinmetz- und Steinbildhauermeister Harald Kuhn, als er nach einem Namen suchte, den er auf einen ganz besonderen Grabstein pinseln wollte. Zu Greta Mytenetz verfremdet, „ruht“ die Gestalt aus der Literatur ab dem kommenden Dienstag (20.) auf der Landesgartenschau in Höxter. Seite an Seite mit Danny Methuslem – den es natürlich auch nicht gibt.