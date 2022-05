Hansetag 2022 in Neuss : Hansetag setzt ein Zeichen des Optimismus

Hansetag 2022 in Neuss

Neuss Der Wirtschaftswissenschaftler Paul J. J. Welfens betont die Bedeutung des Hanse-Gedankens für Europa – und warum sie wichtige Weichen gestellt hat.

Der Hansetag in Neuss hat nicht nur als Fest des internationalen Miteinanders ein Zeichen der Völkerverständigung und Lebensfreude ausgesandt. Er setzt auch in angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine schweren Zeiten ein Zeichen. Der Neusser Wirtschaftswissenschaftler Paul J. J. Welfens, Präsident des Europäischen Instituts für Internationale Wirtschaftsbeziehungen (EIIW) an der Bergischen Universität Wuppertal, betont, dass von Begegnungen wie dem Hansetag ein neuer europäischer Optimismus ausgehen könne. „Es gibt immer etwas zu kooperieren und voneinander zu lernen“, erklärt Welfens. Die Hanse-Integration sei eine Erfolgsgeschichte – und habe wichtige Weichen für das heutige Europa gestellt.