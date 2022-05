Einkaufen in Neuss : Verkaufsoffener Sonntag wird nur mäßig angenommen

Der Hansetag lockte in die Neusser Innenstadt. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Neuss Es war eine Premiere mit Luft nach oben: Zum ersten Mal hatten Besucher in diesem Jahr die Möglichkeit, an einem Sonntag in der Neusser Innenstadt zu shoppen. Das ist die Bilanz.

Kostenpflichtiger Inhalt Der verkaufsoffene Sonntag war an den Internationalen Hansetag gekoppelt worden und nicht wie sonst üblich an das verschobene Stadtfest „Neuss blüht auf“. „Wir haben schon bessere Sonntage erlebt“, machte Christoph Napp-Saarbourg als Vorsitzender der Zukunftsinitiative Innenstadt Neuss (ZIN) auf Nachfrage deutlich. Wegen des wechselhaften und zum teil regnerischen Wetters hätten im Vergleich zu anderen Tagen weniger Besucher den Weg in die Innenstadt gefunden.

Bei schlechtem Wetter böte sich eigentlich die Chance zum Indoor-Shopping – allerdings konnten sich das Rheinpark-Center und Möbel Höffner (wie sonst üblich) nicht am verkaufsoffenen Sonntag beteiligen. Ob der Innenstadt-Handel (auch an den anderen Tagen) vom Hansetag profitiert hat, hält Napp-Saarbourg für schwer einschätzbar. Es sei zwar voller in der City gewesen als sonst, viele Besucher seien jedoch hauptsächlich gekommen, um sich Stände, Bühnenprogramm und Märkte anzuschauen.

Die ausbaufähige Premiere kann mit Blick auf den Jahreskalender aber wieder wett gemacht werden. So finden 2022 zwei weitere Shopping-Sonntage statt. Und zwar im Zuge des Hansefestes (das trotz des Internationalen Hansetages definitiv stattfinden wird) im September sowie am ersten Adventswochenende.