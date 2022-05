Neusser „Zeitsprünge“ beim Internationalen Hansetag : Zirkus und Markt auf Zeitreise

Neuss Im Stadtgarten wurde im Zuge der „Zeitsprünge“ am Freitag das mittelalterliche Neuss lebendig. Dabei begeisterten auch die Artisten des Circus Traber.

Nebenan wurde im Stadtgarten das mittelalterliche Neuss lebendig. Viele Zelte gruppierten sich unter Bäumen und schufen ein authentisches Bild vom Leben in früheren Jahrhunderten. Dazu zählten unter anderem eine Kupferschmiederei für den Hufschlag und eine Pfeifenschnitzerei: Michael Rüter – Künstlername Micha Pfeyfenschnitzer – aus der Nähe von Bückeburg hatte sich in das Gewand eines Russwinkingers aus dem achten Jahrhundert gehüllt. Er bot selbst geschnitzte Pfeifen aus Esche an, aber auch restaurierte Pfeifen aus Privatbesitz. Er freute sich darauf, wieder live vor Publikum schnitzen zu können – zwei Jahre Pandemie-Pause waren lang.

Wollspinnerei, Buchdruck und handgemachte Seifen zogen ebenfalls Besucher an. Auf einem Hügel thronte ein Zelt der „168. Signal Photo Company“ in Erinnerung an die Armee-Fotographen, die den Einmarsch der Amerikaner in der Nacht von den 1. auf den 2. März 1945 im Bild festhielten. Die gesamte Ausstattung war im Original aufgebaut – nur der Teddybär nicht, eine Erinnerung daran, dass die amerikanischen Soldaten Bären für die deutschen Kinder bastelten.