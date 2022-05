Fachmarkt zum Hansetag in Neuss : Hanse will Fair-Trade-Handel stärken

Hanse will Fair-Trade-Handel stärken

Fachmarkt zum Hansetag in Neuss

Neuss Eine besondere Seite des internationalen Handels bildet der Fair-Trade-Markt zum Hansetag ab. Auf ihm kündigte Lübecks Oberbürgermeister an, von Neuss die Idee der „Jecke Fairsuchung“ übernehmen zu wollen.

Bei der Eröffnung des Fair-Trade-Marktes auf dem Platz vor dem Romaneum herrschte große Einigkeit zwischen Bürgermeister Reiner Breuer und seinem Amtskollegen Jan Lindenau aus Lübeck: Fairer Handel ist wichtig! Das Thema geht alle an, denn es wurde in den Leitlinien „Faire Hanse- Fairer Handel“ 2018 durch die Delegiertenversammlung beim Internationalen Hansetag in Rostock einstimmig beschlossen.