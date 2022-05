Internationaler Hansetag eröffnet : Neuss will Gastgeber für ein europäisches Fest des Friedens sein

Neuss Europa zu Gast in Neuss. Bis Sonntagabend rückt der 42. Internationale Hansetag ins Zentrum eines Städtebündnisses, dass seine Gemeinsamkeit zwei Jahre lang nicht pflegen konnte. Nun überschattet der Krieg in der Ukraine das Treffen, von dem nach dem Willen der Gastgeber ein Signal für Frieden und Völkerverständigung ausgehen soll.

Mit einer Mischung aus olympischer Eröffnungsfeier, Salzburger Festspielen und viel Neusser Lokalkolorit begann am Donnerstagabend der 42. Internationale Hansetag in Neuss. Und das an einem Ort, der, wie es Moderator Wolfram Kons formulierte, den Neussern so viel bedeutet wie den Briten der Rasen von Wimbledon – der Schützenfestwiese im Rennbahnpark. Die dort zum Einzug der 97 Delegationen aus Hansestädten zwischen Frankreich und Finnland intonierte Mottohymne „In the flow of time“, vorgetragen von einem Ensemble der Kammerakademie Neuss am Rhein unter Leitung von Christoph Konzc, war zugleich der musikalische Auftakt für ein langes und ganz besonderes Festwochenende. Das soll, so wünscht es sich Bürgermeister Reiner Breuer in seiner Begrüßung, in unruhigen Zeiten ein Zeichen des Friedens und der Völkerverständigung setzen.