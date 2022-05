Hansetage in Neuss : Das sind die Pläne der Hansegesellschaft für Jugend und Wissenschaft

Hansetage in Neuss

Neuss Zum internationalen Hansetag richtet sich die Hanse Gesellschaft (HG) in Richtung Jugend aus. Ihr junges Standbein, die „Hansa Youth“, wird im Rahmen des Festivals im Fokus des Programms des Vereins stehen.

Für sie haben die Organisatoren exklusiv ein Hotelschiff gechartert. Die MS Calypso wird ab dem 25. Mai im Hafen liegen, pünktlich zur Eröffnung des Hansetages am darauffolgenden Tag. „Die Jugend ist unsere Zukunft, deshalb sollen sie auch ein wichtiger Teil beim Hansetag sein“, sagt Rainer Schäfer, Präsident der HG. Schon vor zwei Jahren hätten die internen Vorbereitungen begonnen, so Schäfer. Da wusste man schon, dass man der Jugendhanse etwas Besonderes bieten wollte: „Wir haben sofort an ein Schiff gedacht.“