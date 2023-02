Firma Sonoro Hanse-Preis für die Neusser Klangschmiede

Das tue einem „Nüsser Jung“ gut, dessen Elternhaus auf der Furth stehe, der bei der „Rheinland“ Versicherungskaufmann gelernt habe, der berufliche „Wanderjahre“ in den USA, Spanien und Frankreich absolvierte und sich schließlich 2006 mit dem „Master of Business“ in der Heimstadt selbstständig machte. Der Name Faller besitzt in Neuss ohnehin einen guten Klang. Vater Horst und Bruder Michael waren Ringer-Kampfrichter mit Weltniveau, Onkel Wilhelm war Stadtverordneter und Vorsitzender des städtischen Hafenausschusses.