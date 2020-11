Bürger-Schützenverein Neuss-Holzheim : Schützenpräsident Hans Rütten legt sein Amt nieder

Holzheim Versammlungen mit Wahlen sind in Corona-Zeiten schwierig, ein Rücktritt aber geht immer. Den hat Hans Rütten, seit Ende März 2019 Präsident der Holzheimer Bürgerschützen, jetzt mit Wirkung zum 2. November vollzogen.

Aus persönlichen Gründen, wie Vizepräsident Klaus Habbig und Oberst Friedel Müntnich erklären, die die Mitglieder anschließend schriftlich über Rüttens Rücktritt informierten. Der 67-Jährige selbst möchte sich zu seinen Gründen öffentlich nicht äußern. Er hätte gerne noch einige Dinge auf den Weg gebracht, gibt Rütten zu, aber dazu habe sich keine Gelegenheit geboten. Und das habe seine Ursache nicht in der Corona-Pandemie.

Organisatorisch brenne vorerst auch nichts an, sagt Rütten. Bei den Vereinen herrsche derzeit ein allgemeiner Stillstand und er persönlich geht davon aus, dass auch 2021 kein Schützenfest möglich und deshalb auch keine Generalversammlungen nötig sein werden. Die Amtsgeschäfte führt vorerst Klaus Habbig, der seit 2014 Vize-Präsident in Holzheim ist. Er plant für den 11. April eine Generalversammlung mit Wahl eines neuen Präsidenten – wenn das die Infektionslage zulässt. Die neue Personalsituation will er zunächst mit Komitee und Korpsführern besprechen. Zu eigenen Ambitionen sagt der Banker, der 2018 kurz als Präsident kandidieren wollte, vorerst nichts. Christoph Kleinau