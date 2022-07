„Handwich“ in Neuss : New-York-Feeling im Neusser Hafen

Alexander Duke in seinem Schnell-Restaurant im Neusser Hafen. Foto: Simon Janßen

Neuss „Handwich“ soll den Geschmack Amerikas in die Quirinus-Stadt bringen. Das Rinder-Pastrami, das in dem Restaurant an der Industriestraße serviert wird, kommt auch tatsächlich aus dem Big Apple.

Burger, Döner, Salate oder Pizza sind von den Speisekarten der Schnell-Restaurants nicht mehr wegzudenken. Ein Pastrami-Sandwich gehört aber eher noch zu den Exoten unter den Snacks. Diese Lücke hat Alexander Duke in Neuss nun gefüllt und hat im Hafen an der Industriestraße sein kleines Restaurant „Handwich“ eröffnet. Bei Pastrami handelt es sich um gepökeltes und anschließend geräuchertes Rindfleisch. Ursprünglich stammt es wahrscheinlich aus Rumänien und gelangte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit jüdischen Einwanderern in die Vereinigten Staaten.

Durch einen seiner Auslandsbesuche hat der 42-Jährige, der hauptberuflich als Bürokaufmann tätig ist, in New York Pastrami kennen und lieben gelernt. „Und da habe ich überlegt, ob man das nicht auch in Deutschland machen kann“, sagt er. Im Gegensatz zu der New Yorker Variante wird das „Handwich“ in Neuss als Fast-Food-Variante angeboten. Sein Rinder-Pastrami erhält Duke tatsächlich aus dem „Big Apple“, und die geschmacklich mildere, für Kinder geeignetere Variante aus Chicago, von wo auch sein Truthahn-Pastrami stammt

Momentan handelt es sich bei dem Restaurant noch um eine sehr kleine Lokalität mit zwei Tischen im Innenbereich. Derzeit bestehe das Hauptgeschäft aus der Lieferung, wie Alexander Duke angibt. Doch das soll sich möglichst bald ändern. Er ist nämlich auf der Suche nach einem geeigneteren Standort, um mehr Menschen mit seinen „Handwiches“ zu erreichen. Angeboten werden neben den Sandwiches auch Beilagen wie Süßkartoffel-Pommes, Pommes frites oder Kartoffelscheiben. Wem nach Fingerfood zumute ist, der hat die Wahl zwischen Chicken-Stripes, Chilli-Cheese-Nuggets oder Corn Sticks inklusive hausgemachten Dips. Drei verschiedene Salate stehen auch auf der Karte.