Handel in Neuss Neue Hoffnung für die Friedrichstraße

Wie schnell so etwas manchmal gehen kann. Anfang dieses Jahres schwebten noch dunkle Wolken über der Friedrichstraße am Rande der Innenstadt. Leerstände dominierten die Optik, Händler, die blieben, befürchteten weitere Abgänge. Die Firma Bosa, ein Anbieter von Kaffee-Produkten, hatte den Standort Neuss aufgegeben, Frequenzbringer „Star-Fisch“ schloss ebenfalls – und beim Obst- und Gemüsemarkt Straeter an der Ecke Kaiser-Friedrich-Straße war auf einem Schild „Wegen Krankheit geschlossen“ zu lesen. „Wir wissen von keinen Neuansiedlungen, registrieren aber auch keine gezielte Nachfrage“, hatte die städtische Wirtschaftsförderung Ende Januar noch betont, gab damit nicht unbedingt Grund zur Hoffnung – doch nun ist an der Friedrichstraße wieder eine gewisse Dynamik zu verzeichnen.